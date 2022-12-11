AÖF ne zaman açıklanır? AÖF Öğretmen sınav ücretlerine zam geldi mi? Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayor, kaçta bitiyor, kaç saat sürüyor?

AÖF sınav saatleri, hafta sonu yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 güz dönemi oturumlarına katılacak olan öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 2 oturum halinde, saat 09.30 ve 14.00'da başlayacak. Adaylara her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre verilecek. Buna göre Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? AÖF sınavı kaç saat sürüyor? İşte Açıköğretim Üniversitesi AÖF sınav süresi hakkında detaylar...

AÖF SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF Güz dönemi ara sınavı, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sabah ve öğleden sonra uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.

Açıköğretim sınavları Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM (AÖF) SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi 1. dönem vize oturumlarına katılacak olan öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

Her aday, farklı sayıda dersten sınava katıldığı için, ders sayısı yarım saat ile çarpılmak üzere AÖF sınav süresi belirlenecektir.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemleri sınav görevli ücretlerine gelen zam ne kadar oldu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerinde iyileştirme yapıldı. Eskiden Salon Başkanı 200 Türk Lirası alırken yeni gelen zam ile 250 Türk Lirası alacak. AUGİS sınavına gözetmen olarak görev yapan birisi eskiden 170 Türk Lirası alırken gelen iyileştirme ile 212,50 Türk Lirası alacak. Güz döneminin son sınavı ise 21-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Başvuraların başladığı zaman sitemizden öğrenebilirsiniz.

AÖF GÜNCEL SINAV ÜCRETLERİ

Başkan: 250₺

Gözetmen: 212,50₺

Yardımcı Engelli Gözetmen: 262,50₺

AÖF nedir?

Uzaktan öğretim "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır.

AÖF açılımı nedir?

Açıköğretim Fakültesi Genel Bilgi | Anadolu Üniversitesi.

Sınavsız ikinci üniversite hangi üniversitelerde var?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen öğrenci ve mezunlar aşağıdaki bölümlerden birini seçebilirler.

AÖF sınavına kaç dakika geç kalınabilir?

15 dakikadan daha fazla gecikenler sınava alınmayacaktır.

AÖF sınav suresi

Son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖF sınavlarının kaç saat sürdüğünü öğrenmek istiyor. Sınavlarda adaylara, her bir ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor.

AÖF sınav giriş belgesi

AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

İşte 10-11 Aralık 2022 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu hafta sonu Aralık ayının 10-11 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları uygulanacak. AÖF sınava giriş belgeleri ise AÖS Öğrenci Otomasyonu üzerinden alınacak.

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle edinebilecekler.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın.

Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.