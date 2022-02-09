Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde sürdürenler bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman nereden yapılacağını, ücretlerin hangi bankaya yatırılacağını araştırmaya başladı.

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti hangi bankaya

AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Şubat Pazartesi günü başladı. Öğrenciler 18 Şubat Cuma saat 22.00'ye kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Öğrencilerin öncelikle ders seçimi yapması gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kartı/banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık üzerinden yapılıyor.

Kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.