AÖF kayıt yenileme işlemi son dakika: AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

2022 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri: AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Binlerce aday, 202 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri için kayıt işlemlerinin başlamasını bekliyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme 2022 bahar dönemi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme için son haftaya girildi. AÖF kayıt yenileme işlemi 18 Şubat tarihinde tamamlanacak. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Açık öğretim fakültesi-AÖF 2022 kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. 18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.