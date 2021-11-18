AÖF güz dönemi ara sınavı giriş belgesi açıklandı mı? 2021 AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. 2021 AÖF güz dönemi ara sınavına girecek adaylar AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki 2021 AÖF güz dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı?

2021 AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. AÖF 2021 dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

2021 AÖF sınav giriş yeri sorgulama

AÖF sınav giriş belgesi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz. Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

AÖF sınavları yüz yüze mi online mi?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF sonuçları nereden sorgulanacak?

AÖF final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek