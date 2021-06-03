AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2 ve 6.yarıyıl dönem sonu sınavları 29,30 ve 31 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Haziran ayında 4 ve 8.yarıyıl sınavları tamamlanacak. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF’den yapılan açıklamada, “2020-2021 Bahar Yarıyıl Dönem Sonu Sınavları çevrim içi (online) ortamda yapılacaktır. Sınav tarihleri 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 23-30-31 Mayıs 2021... 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 5-6-7 Haziran 2021" denildi.

Öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınav 11 Haziran ya da 14 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AÖF'de sınıf kavramı var mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.