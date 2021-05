AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF bahar dönemi yarıyıl dönem sonu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri hakkında AÖF öğrencileri araştırma yapmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.

AÖF final sınavına nasıl girilir?

AÖF final sınavına giriş nasıl yapılır? AÖF bahar yarıyıl dönem sonu sınavına esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF ders geçme notları

Anadolu Üniversitesi AÖF ders geçme notları şöyledir: AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Misal üzerinde açıklamak gerekirse, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Örgün Sistem Dönem Sonu Sınavları Duyurusu yayınladı.

Üniversitemizin değerli öğrencilerinin dikkatine; Üniversitemiz 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi örgün sistem dönem sonu sınavları çevrim içi olarak düzenlenecektir. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.