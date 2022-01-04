AÖF final sınav yeri sorgulama! AÖF final sınav sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. AÖF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasından sonra şimdi ise AÖF güz dönemi dönem sonu (Final) sınavları yapılacak.

AÖF final sınav sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 Final sınavları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ve sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada "Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz" denildi. 2021-2022 AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022.