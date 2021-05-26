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Eğitim AÖF final sınav tarihleri ne zaman?
Eğitim

AÖF final sınav tarihleri ne zaman?

AÖF sınavları kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci, 2021 AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Konuyla ilgili üniversiteden açıklama geldi ve AÖF sınav tarihleri duyuruldu. AÖF final sınav tarihleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:00:00 -
AÖF final sınav tarihleri ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman sorusu öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İkinci dönem final sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, Açıköğretim final sınavı tarihlerinin Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden görüntüleyecekler. AÖF final sınav tarihleri ne zaman?

AÖF final sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak."

Yaz okulu sınavları ne zaman?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

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