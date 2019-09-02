AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır? AÖF 2019-2020 kayıt yenileme işlemleri

AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır? Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından en çok merak edilen konular arasında. Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Elektronik ortamda yapılacak olan AÖF kayıtları için kayıt ücretleri de belli oldu. AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte AÖF 2019-2020 kayıt yenileme işlemlerine dair detaylar...

AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2019-2020 kayıt ücreti ne kadar oldu?

Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarları açıkladı.

AÖF kayıtları için son gün ne zaman?

AÖF yeni kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü (BUGÜN) itibariyle başlıyor. Öğrenciler kayıt olacakları bölümlere göre ücret ödeyecekler. İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Kayıt işlemleri http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.