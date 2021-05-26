  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sergen Yalçın yeni bir imzaya hazırlanıyor
Dünya Bankası'ndan Rus ekonomisi açıklaması
Ekmeğin içinde bulundu! Gözaltına alındı
Ürdün'den terörist İsrail'e ikaz!
Eğitim AÖF dönem sonu sınavlarına kaç gün kaldı?
Eğitim

AÖF dönem sonu sınavlarına kaç gün kaldı?

Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Söz konusu sınavlara az bir zaman kala öğrencilerin AÖF dönem sonu sınavlarına ilişkin aramaları hız kazandı. Peki, AÖF dönem sonu sınavlarına kaç gün kaldı? AÖF dönem sonu sınavları ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 22:51:00 -
AÖF dönem sonu sınavlarına kaç gün kaldı?

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Söz konusu AÖF final sınav tarihleri belli oldu. Bunun yanı sıra AÖF final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerine nereden, nasıl ulaşacaklarını da araştırıyor.

AÖF dönem sonu sınavlarına kaç gün kaldı?

AÖF dönem sonu sınavları; 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında, 4. ve 8. yarı dersleri için ise 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

AÖF Bahar dönemi çevrimiçi (online) dönem sonu sınav giriş belgesi, internet adresi üzerinden duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karşısında 'eski Türkiye' var sandı! Fatih Altaylı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'emir verir gibi' küstah sözler!
Gündem

Karşısında 'eski Türkiye' var sandı! Fatih Altaylı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'emir verir gibi' küstah sözler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkılmamasını isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta '..
İran'da Mahmud Ahmedinejad'dan Türkiye çağrısı
Dünya

İran'da Mahmud Ahmedinejad'dan Türkiye çağrısı

İran'da cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilen Mahmud Ahmedinejad, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan bir araya gelmesi gerektiğini söyledi...
Firari mafya Peker'in piyonlarından skandal çağrı!
Gündem

Firari mafya Peker'in piyonlarından skandal çağrı!

Zavallı muhalefet firari bir mafya liderinin açıklamalarından medet umarken, Sedat Peker'in piyonları da 'sokağa çıkma' çağrılarına başladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay