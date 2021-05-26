Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Söz konusu AÖF final sınav tarihleri belli oldu. Bunun yanı sıra AÖF final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerine nereden, nasıl ulaşacaklarını da araştırıyor.

AÖF dönem sonu sınavlarına kaç gün kaldı?

AÖF dönem sonu sınavları; 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında, 4. ve 8. yarı dersleri için ise 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

AÖF Bahar dönemi çevrimiçi (online) dönem sonu sınav giriş belgesi, internet adresi üzerinden duyurulacak.