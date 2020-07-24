AÖF ders seçimi nasıl yapılır? AÖF ücretleri 2020

Yaz okulu ders seçimi nasıl yapılacak. Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu'ndan Yaz Okulu Sınav Merkezi Güncelleme kısmından son değişiklik tarihi olan 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Yaz okulu, açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakülteler dışında, tüm fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve enstitülerce uygulanır. Eğitime ilişkin akademik takvim ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır. Lisans ve ön lisans öğrencileri yaz okulunda açılan derslerden en çok 18 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

AÖF ders kayıtlarını kimler yaptırır?

Lisansüstü öğrencileri 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üniversitenin diğer birimlerince veya başka üniversitelerce okutulan ve eşdeğerliği ilgili bölümce kabul edilen derslere de bu sınırı aşmamak koşuluyla kayıt yaptırılabilir. Ancak, yaz okulunda Anadolu Üniversitesinde açılan bir ders, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek zorunlu haller dışında, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.

Yaz okulu ders ücretleri

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 75,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL

AÖF ders seçimi nasıl yapılır 2020?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir. Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz.