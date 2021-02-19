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Eğitim

AÖF başarı notu nedir? AÖF başarı notu kaç olursa geçilir?

AÖF başarı notu harfleri, AÖF başarı notu alt sınırı, AÖF başarı notu hesaplama Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. AÖF kayıt yenileme başvuruları yapılarken, AÖF başarı notu nedir? AÖF başarı notu kaç olursa geçilir? AÖF’de kaç puanla geçilir? İşte AÖF başarı notu detayları.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:06:00 - 2021-02-19 12:10:18
AÖF başarı notu nedir? AÖF başarı notu kaç olursa geçilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir” denilmektedir.

2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

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