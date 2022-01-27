AÖF Güz dönemi fial sınavlarının ardından gündeme gelen AÖF 2022 kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF bahar dönemi kayıt yenilemesi yapacak adaylar 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenilemeleri ne zaman? sorusunu soruyordu.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayacak. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF 2022 bahar dönemi sınavları ne zaman?

2022 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

2022 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

2022 AÖ! Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF 2022 bahar dönemi sınavları yüz yüze mi?

2021-2022 AÖF Güz dönemi ara sınavları ve final sınavları yüz yüze yapıldı. 2021-2022 AÖF Bahar dönemi sınavlarının da şu an için yüz yüze yapılacağı düşünülüyor.

Adaylar Bahar Dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihleirni 21 Şubat 2022 tarihinde yapabilecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

Bitirme sınavı için sınav merkezini değiştirmek isteyen adaylar 04 Nisan 2022 tarihinde sınav merkezini değiştirebilir.