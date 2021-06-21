AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı?
YÖK Başkanlığı tarafından Açık Öğretim Fakültesi Adalet bölümü ile ilgili açıklama yapıldı. Gelişmenin ardından AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? sorusu merak ediliyor. Peki, AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte YÖK tarafından yapılan açıklama...
Açık Öğretim Fakültesi altında Adalet bölümü bulunuyordu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.
AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı?
Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Resmi yazıda "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.