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Eğitim AÖF Adalet Bölümü kaldırıldı mı? YÖK duyurdu
Eğitim

AÖF Adalet Bölümü kaldırıldı mı? YÖK duyurdu

YÖK Başkanlığı, Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:08:00 -
AÖF Adalet Bölümü kaldırıldı mı? YÖK duyurdu

YÖK Başkanlığı bugün yaptığı resmi yazılı açıklamada AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.

YÖK Başkanlığı, 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Resmi yazıda "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

 

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