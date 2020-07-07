AÖF öğrencileri yaz okulu ve 3 ders sınavları hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Konu hakkında AÖF’den açıklama geldi. İşte, detaylar.

AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

3 ders sınavı ücretli mi?

AÖF 3 ders sınavı için ücret talep etmiyor.

AÖF 3 ders sınavına kimler katılabilir?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

(Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) “Üç Ders Sınavı”na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, “Üç Ders Sınavı”na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, “Üç Ders Sınavı”na giremez.Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda “Üç Ders Sınavı”na girebilir.(

Değişik: Senato-13/3/2018-3/2) Uygulamalı derslerden (laboratuvar, pratik çalışma proje/ödev vb. uygulamalı dersler) başarısız olan öğrencilere “Üç Ders Sınavı” hakkı tanınmaz.

“Üç Ders Sınavı” notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile “Üç Ders Sınavı” notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

Öğrencinin başarı notları; “Üç Ders Sınav” sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.(Değişik: Senato-30/06/2020-8/1) Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için “Üç Ders Sınavı” Fakültelerin Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte, sınav merkezlerinde ve/veya online olarak gerçekleştirilir.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve hâlen cezaevinde/tutukevinde olup “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.(Mülga: Senato-30/06/2020 tarih ve 8/1 sayılı Senato Kararı ile)(Değişik: Senato-30/06/2020-8/1) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2019-2020 öğretim yılı için ilgili Fakültelerce belirlenen tarihlerde yapılacaktır.