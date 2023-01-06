AÖF 2023 sınavlar ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi 2023! AÖG güz dönemi final sınavları

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri merakla araştırılmaya başladı. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. AÖF ara sınavların 11 Aralık tarihinde sona ermesinin ardından, gözler güz dönemi finale çevrildi. Ardından final sınavları hakkında sorular gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerini sınav telaşı sararken bir yandan da sınav giriş belgesi alabilmek için erişim ekranının açılıp, açılmadığını merak ediyor. Peki, AÖF 2023 sınavlar ne zaman? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları 21 ve 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları ve Anadolu Üniversitesi AÖF duyurular...