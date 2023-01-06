AÖF 2023 sınavlar ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi 2023! AÖG güz dönemi final sınavları
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri merakla araştırılmaya başladı. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. AÖF ara sınavların 11 Aralık tarihinde sona ermesinin ardından, gözler güz dönemi finale çevrildi. Ardından final sınavları hakkında sorular gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerini sınav telaşı sararken bir yandan da sınav giriş belgesi alabilmek için erişim ekranının açılıp, açılmadığını merak ediyor. Peki, AÖF 2023 sınavlar ne zaman? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları 21 ve 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları ve Anadolu Üniversitesi AÖF duyurular...
AÖF öğrencileri sınav yerleri ve sınava giriş belgeleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları akademik takvime göre 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde organize edilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
e-devlet aöf sınav sonuçları TIKLAYINIZ
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman?
AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023 TAKVİMİ
Güz Dönemi Final sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten toplam 20 soru yöneltilir.
Sınavlar, okul ortamında yüz yüze şekilde gerçekleştiriliyor. AÖF sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken ders geçme notu 35’dir. Bu notun altında alan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır.