  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF 2023 sınavlar ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi 2023! AÖG güz dönemi final sınavları
Eğitim

AÖF 2023 sınavlar ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi 2023! AÖG güz dönemi final sınavları

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri merakla araştırılmaya başladı. 2022-2023 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. AÖF ara sınavların 11 Aralık tarihinde sona ermesinin ardından, gözler güz dönemi finale çevrildi. Ardından final sınavları hakkında sorular gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerini sınav telaşı sararken bir yandan da sınav giriş belgesi alabilmek için erişim ekranının açılıp, açılmadığını merak ediyor. Peki, AÖF 2023 sınavlar ne zaman? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları 21 ve 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları ve Anadolu Üniversitesi AÖF duyurular...

Yeniakit Publisher
2023-01-06 21:30:00 - 2023-01-06 21:48:31
AÖF 2023 sınavlar ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi 2023! AÖG güz dönemi final sınavları

AÖF öğrencileri sınav yerleri ve sınava giriş belgeleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları akademik takvime göre 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde organize edilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

e-devlet aöf sınav sonuçları TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023 TAKVİMİ

Güz Dönemi Final sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten toplam 20 soru yöneltilir.

Sınavlar, okul ortamında yüz yüze şekilde gerçekleştiriliyor. AÖF sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken ders geçme notu 35’dir. Bu notun altında alan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır.

AÖF ne zaman açıklanır? AÖF Öğretmen sınav ücretlerine zam geldi mi? Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayor, kaçta bitiyor, kaç saat sürüyor?
AÖF ne zaman açıklanır? AÖF Öğretmen sınav ücretlerine zam geldi mi? Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayor, kaçta bitiyor, kaç saat sürüyor?

Eğitim

AÖF ne zaman açıklanır? AÖF Öğretmen sınav ücretlerine zam geldi mi? Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayor, kaçta bitiyor, kaç saat sürüyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri

2022'de, Türkiye'nin savunma sanayisinde öne çıkan birçok trendin olduğunu, bunlardan dördünün kritik anlamda öne çıktığını vurgulayan Dr. C..
Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür
Siyaset

Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür

Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önce HDP’nin kapatılması durumunda vekillerin DEVA Partisi'nden 2023 seçimlerine katılacağı ileri sürüld..
Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti
Siyaset

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Bingöl'de şehit bacısına küfredip, gelen tepkilerden sonra sözde bir özür videosu yayınlayan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, dokunulmazlık dosya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23