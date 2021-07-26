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Gündem AOÇ'deki yangının şüphelisi adli psikiyatri hastanesine sevk edildi
Gündem

AOÇ'deki yangının şüphelisi adli psikiyatri hastanesine sevk edildi

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi, Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 21:41:00 -
AOÇ'deki yangının şüphelisi adli psikiyatri hastanesine sevk edildi

1937'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

AOÇ'nin Eskişehir yoluna yakın bölgede bir kaç noktada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangın, Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

 

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