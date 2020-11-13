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Ekonomi Antrenör alımları ne zaman olacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları!
Ekonomi

Antrenör alımları ne zaman olacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları!

Kamu personel alımları. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin antrenör alımının yapılacağını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Peki antrenör alımları ne zaman olacak? Antrenör alım şartları neler?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:34:00 - 2020-11-13 11:34:47
Antrenör alımları ne zaman olacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonda, bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakalıklar, kendilerine ait 2021 yılına ait bütçelerine ilişkin detayları komisyonda paylaşıyor. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımlarına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Kasapoğlu, önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacaklarının müjdesini verdi.

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