Antrenmansız kazandığı Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef büyüttü

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçen yıl başladığı bilek güreşinde milli sporcu olan Muhammet Ali Hazinedar, hiç antrenman yapmadan katıldığı Yunanistan'daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammet Ali, geçen yıl Karabük'te yapılan bilek güreşi grup müsabakalarına katılarak il birincisi oldu.

Geçen yıl Ankara'da düzenlenen bilek güreşi turnuvasında ilk 10'a giren Muhammet Ali, Antalya'daki şampiyonda yedinci olurken, Eskişehir'de liseler arası şampiyonada birinciliği elde etti.

Muhammet Ali, 3-7 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı genç erkekler sağ kol 50 kiloda Türkiye birincisi olarak Avrupa şampiyonasına katıldı.

Bir yıl önce başladığı bilek güreşinde hızla basamakları tırmanan Muhammet Ali, çalışmadan gittiği turnuva ve şampiyonalarda dereceler elde etti. 14-23 Mayıs'ta Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı gençler kategorisinde sağ kol 50 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Muhammet Ali Hazinedar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin Karabük'te turnuva olduğunu ve katılmak isteyenlerin isim yazdırmasını söylemesiyle kendisinin de katıldığını söyledi.

Hayatında ilk kez katıldığı bilek güreşi turnuvasında birinci olduğunu ifade eden Muhammet Ali, mart ayında Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi olduktan sonra milli takıma seçildiğini anımsattı.

Antrenman yapmadığını aktaran Muhammet Ali, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bilek güreşi yapmaya başladım. Bir yıldır bazı şampiyonalara katılıyorum ancak hiç antrenman yapmadım. Şampiyonalara çalışmadan gidiyorum ve başarılı oluyorum. Arkadaşlarımdan bazı taktikler alıyorum, onları uyguluyorum. Babam inşaatta çalışıyor, ben de bu gücün genetik olduğunu düşünüyorum."





- Hedef dünya şampiyonluğu





Şampiyon olunca çok gururlandığını vurgulayan milli sporcu, "Tarif edilemez bir duygu. Orada İstiklal Marşı'mızı söylemek, bayrağımızı dalgalandırmak çok büyük bir gurur. İnsanın tüyleri diken diken oluyor." dedi.

Muhammet Ali, dünya şampiyonasına da katılacağını, milli formanın önemli bir sorumluluğu, bir yükü olduğunu vurgulayarak, "4 ay sonra yapılacak dünya şampiyonasında bu yükü layıkıyla taşımayı istiyorum. Orada da Allah'ın izniyle altın madalyayı kazanıp, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesinin ve hocalarının kendisine çok büyük destek olduğunu belirten Muhammet Ali, Karabük Valiliğine, Safranbolu Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Karabük Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübüne de teşekkür etti.



