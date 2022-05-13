Antral gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Gastrite ne iyi gelir?

Üst karın bölgesinde dolgunluk hissi, ağrı ve mide bulantısı gibi karın şikayetleri gastritin (mide zarı iltihabı) tipik özelliklerindendir. Etkilenenlerde iştah kaybı vardır ve sıklıkla hasta hissederler. Gastrit, akut veya kronik olabilir. Antral gastrit ise akut veya kronik gastrite göre daha az yaygın bir mide iltihabı şeklidir…

Midenin iç kısmını kaplayan mukoza tabakası, mide duvarının hidroklorik asit tarafından sindirilmesinin önüne geçer. Ancak çeşitli faktörler, bu mukoza tabakasını tahriş edebilir ve zarar verebilir. Mide asidi, bölgede ortaya çıkan bu hasarla birlikte mide duvarına nüfuz eder ve iltihaplanmaya neden olur.

Antral Gastrit Tipi Nedir?

Gastrit, mide zarının iltihaplanmasıdır. Hastalığın zaman sürecine göre akut ve kronik formlara ayrılır. A, B ve C şeklinde gruplandırılan kronik gastritin, konumuna ve endoskopiye göre farklı formları da bulunur:

Pangastrit

Korpus gastriti

Antral gastrit

Antral gastrit tipi, midenin antrum olarak da bilinen alt kısmında meydana gelmesi bakımından benzersizdir. Yaşlı yetişkinlerin bu tip gastrit olma olasılığı yüksektir. Antral gastrit bir virüs, bakteri, mide hasarı ya da aşındırıcı ilaçlardan kaynaklanabilir. Bu tip gastritin ana belirtisi hazımsızlıktır. Buna ek olarak, bazı hastalarda midede iltihaplanma ve karın bölgesinde yanma hissi de görülebilir.

Antral gastritin tipik belirtisi hazımsızlıktır.

Antral gastritte mide bulantısı, şişkinlik ve dışkı rengindeki değişiklikler gibi diğer tipik gastrit semptomlarına da rastlanabilir.

Antral gastrit, mide antasitleri veya antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

Akut Gastritin Nedenleri

Gastrit, mideyi korumakla görevli astar hasar gördüğünde ortaya çıkar. Bunun en önemli nedenleri, mideyi tahriş eden maddeler ve mide asidi üretimini uyaran faktörlerdir.

Akut gastriti tetikleyen faktörler:

Aşırı alkol tüketimi

Aşırı nikotin tüketimi

Kahve veya acı baharat gibi mideyi rahatsız eden yiyeceklerin sık tüketimi

Ağrı kesiciler veya kortizon gibi antienflamatuar ilaçların sık veya yüksek dozda kullanılması

Stres

Stafilokok veya salmonella gibi bakterilerden kaynaklanan gıda zehirlenmesi

Helicobacter pylori, sitomegalovirüs, herpes virüsleri veya Candida albicans enfeksiyonu gibi bulaşıcı nedenler

Kronik Gastritin Nedenleri

A Tipi Gastrit

A tipi gastrit, aynı zamanda otoimmün kronik mide mukozal iltihabı olarak da bilinir. Otoimmün, vücudun kendi savunma sisteminin vücudun kendisine karşı dönmesi anlamına gelmektedir ve vücudun kendi yapılarına saldıran antikorlar oluşturur.

Söz konusu antikorlar, mide asidi üreten paryetal hücrelere saldırırlar. Bu nedenle daha az mide asidi salgılanır. Bununla birlikte, B12 vitamininin vücut tarafından emilimi için gerekli olan ve midede üretilen bir proteinin üretiminde sorunlar ortaya çıkar. Sonuç, B-12 vitamini eksikliğidir.

B Tipi Gastrit

Kronik gastrit vakalarının yaklaşık %80’i tip B’dir. Bunlar çoğunlukla Helicobacter pylori bakterisinden kaynaklanır. Bu mide mikropu tükürük veya dışkı yoluyla bulaşabilir. İlgili patojenler, ayrıca köpeklerden veya kedilerden insanlara bulaşabilmektedir. B tipi kronik gastrit, mide gövdesi ile mide çıkışı (mide antrumu) arasındaki mide bölümünü etkiler.

C Tipi Gastrit

Tip C kronik mide zarı iltihabı, bu rahatsızlığın yaklaşık %15’ini oluşturur. Midenin kimyasal maddelerden tahriş olmasından kaynaklanır. Safra sıvısının mideye ulaşması (safra reflü), bazı durumlarda C tipi gastrit ile sonuçlanabilmektedir.

Gastritin Belirtileri

Mide mukozasının iltihaplanması, kişide çeşitli farklı şikayetlere neden olabilir. Ana semptomlar hem akut hem de kronik gastrit için tipiktir. Aşağıda sıralanan belirtiler akut gastritte aniden ortaya çıkarken, kronik gastritte ise yavaş yavaş gelişebilir.

Gastritin yaygın karşılaşılan belirtileri:

Şişkinlik

Üst karın bölgesinde ağrı

iştah azalması

Mide bulantısı

Kusma

Göğüste ağrılı yanma hissi

Erütasyon

Ağız kokusu

Daha az yaygın belirtiler:

Şişkinlik

Erken tokluk

Sırt ağrısı

İshal

Kronik Gastrit Belirtileri

Kronik gastrit durumunda, nedenlere bağlı olarak, A, B ve C tipleri ile çeşitli özel formlar arasında bir ayrım yapılır. Kronik gastritte genellikle ilk başta çok az belirti ortaya çıkar veya hiç yoktur. Çoğu durumda tamamen fark edilmez ve semptomlar bireysel olarak çok değişkendir.

A Tipi Gastrit Belirtileri

A tipi gastritte daha az mide asidi üretilir. Bu hazımsızlığa neden olabilir. Ayrıca bu tür gastrit, pernisiyöz anemiyi tetikleyen B12 vitamini eksikliğine neden olabilir. Klasik belirtilerin yanı sıra parestezi (ciltte kısa süreli karıncalanma, yanma ve uyuşma hissi), yorgunluk ve bitkinlik gibi semptomlar görülebilir.

B Tipi Gastrit Belirtileri

Tip B gastritte çoğunlukla farklı semptomlarla karşılaşılabilir. Mide ülseri veya duodenal ülsere bağlı olarak kanama meydana gelebilir. Bu, kronik kanamanın bir sonucu olarak demir eksikliği anemisine yol açabilir. Bazı hastalarda ağız kokusu ve ilerledikçe aşağıdaki ek hastalıklar ortaya çıkabilir:

Duodenum ülseri (duodenal ülser)

Mide kanseri

MALT lenfoma (mukozal ilişkili lenfoid doku kanseri)

C Tipi Gastrit Belirtileri

Tip C gastritin ana kaynağı kimyasal maddelerdir. Bazı antienflamatuar ilaçların uzun süreli kullanımıyla ortaya çıkabilir. Hastaların birçoğunda üst karın bölgesinde rahatsızlık olduğu bildirilir ve akut kanama belirtileriyle karşılaşılabilir.

Mide Zarı İltihabı (Gastrit) Tedavisi

Akut gastrit, genellikle basit önlemlerle tedavi edilebilir. Ancak semptomlar ağır ve alınan önlemler fayda etmiyorsa, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Doktor kontrolünün ardından reçete edilen ilaçlar, hastalığın seyrini önemli ölçüde hafifletebilir.

Gastrit tedavisinde ilk ve en önemli adım, mide zarını tahriş eden şeyin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Kahve, alkol ve nikotin, gastrite neden olan temel faktörler arasındadır. Bu nedenle bu tür alışkanlıklar terk edilmeli veya sınırlandırılmalıdır.

Semptomlar şiddetliyse, bir veya iki gün boyunca ağır yiyeceklerden tamamen kaçınmak mantıklı olabilir. Zaten genellikle kişinin iştahı olmaz. Kolay sindirilebilen küçük öğünlerle hafif yiyecekler yemek, belirtilerin azalmasına yardımcı olabilir.

Gastrit için evde uygulanabilecek bazı basit tedavi yöntemleri: