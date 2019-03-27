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“Antisemitist olmak Anti-amerikan olmaktır”

ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi Amerikan-İsrail İlişkileri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, “ABD’de antisemitist olmak anti-amerikan olmak demektir” ifadesinde bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:41
“Antisemitist olmak Anti-amerikan olmaktır”

Münübe Yılmaz

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, her yıl düzenlenen Amerikan-İsrail İlişkileri Komitesi’nde yaptığı konuşmada “ABD’de antisemitist olmak anti-amerikan olmak demektir” ifadesinde bulundu. İsrail’in kuruluşundan bu yana ABD’nin söyleminin hep aynı olduğunun altını çizen Pelosi, “İsrail ve Amerika birbirinden ayrılamaz, bu asla olmayacak. Kimseye İsrail’i bir sorun gibi göstermesine izin vermeyeceğiz” dedi. İsrail’e ve destekçilerine karşı olan düşüncelere de beraber savaşılması gerektiğini söyleyen terrorist devletin savunucusu Pelosi, ABD’de antisemitizm anlayışına asla yer olmayacağını da ifade etti. Pelosi konuşmasının sonunda, İsrail’in askeri sınırlarında muhafaza etmesinin gerekli olduğunu ve ABD’nin de bu konuda İsrail’e destekçi olacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:41
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