Antioksidan, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz bileşiklerden biri. Uzmanlar antioksidanın özellikle akciğerlerdeki virüslerin temizlenmesinde ve hücrelerin yenilenmesinde çok önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Ayrıca antioksidanlar kanserli hücrelere karşı vücut direncini de arttırıyor. Peki antioksidan nelere iyi geliyor? Hangi besinler antioksidan bakımından zengin? İşte detaylar.

Antioksidanın faydaları

- Kalp ve damar sağlığını korur.

- Sinir hücrelerinin deforma olmasını önler.

- Bağışıklık sistemindeki antikorların direncini arttırır.

- Karaciğerin enzim işlevini arttırır.

- Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler.

- Vücudu serbest radikallerden temizler.

- Göz, kemik ve kasları güçlendirir.

- Sinüs yolları ve akciğerdeki virüslerin etkisini azaltır.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Cildin yenilenmesini sağlar.

Antioksidan bakımından zengin besinler

- Lahana

- Böğürtlen

- Domates

- Ceviz

- Pancar

- Kırmızı erik

- Bitter çikolata

- Enginar

- Çilek

- Fasulye

- Brokoli

- Ispanak

- Yeşil çay

- Havuç