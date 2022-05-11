Antioksidan deposu turşunun faydaları! Turşu yemek kas spazmlarına iyi geliyor!

Turşularda bulunan yararlı bakteriler bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur. Turşunun faydalı olması için az miktarda yemek bile yeterlidir. Çünkü bu sayede bağırsaktaki yararlı bakteri oranı artar. Fermente turşular içerdikleri vitamin ve mineralleri kaybetmez. Turşu aşırı derecede tuz içerdiğinden özellikle tansiyon hastaları turşuyu dikkatli tüketmelidir.

TURŞU YEMEK KAS SPAZMLARINA İYİ GELİYOR! TURŞU NEYE YARAR?

İşte turşunun saymakla bitmeyen faydaları

1. KİLO KAYBI

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre günlük sirke tüketimi vücut ağırlığında azalmaya neden oluyor. Ve bir sürpriz, sirke turşunun ana maddesidir! Yani salatalık dışında.

2. KAS SPAZMLARININ GİDERİLMESİ

Başka bir araştırma, turşu ve suyunun tüketilmesinin sporcularda kas spazmlarını azalttığını buldu. Önemli bir maça hazırlanıyorsanız veya kramp girmesinden korkuyorsanız, turşu ve bir bardak meyve suyu deneyin.

3. VİTAMİNLER VE ANTİOKSİDANLAR

Turşu, krampları önlemenin yanı sıra antioksidanlar ve C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Cosmopolitan dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre gerçek bir vitamin kokteyli ve güçlü bir bağışıklık düzenleyicidir. Kısacası soğuk algınlığına ve gribe veda edin!

4. KADINLARIN ÖZEL GÜNLERİNDE

Özel gününüzde canınız tuzlu bir şeyler çekiyorsa turşu mükemmel bir seçimdir. Sadece kalorileri düşük olmakla kalmaz, asiditesi nedeniyle 'tat alma iştahını' da engeller.

5. İLAÇLARA GÖRE MALİYETİ DAHA UCUZ

Turşu gibi sağlığınız için faydalı birçok kaynak var, ancak bu kaynakların veya ilaçların çoğu oldukça pahalı. Öte yandan bir kavanoz turşunun maliyeti yok denecek kadar azdır.

Spor salonu ziyareti sırasında veya öncesinde içtiğiniz pahalı spor içeceklerine harika bir alternatif. Bununla birlikte, herkesin bir şişe soda içer gibi bir bardak turşu suyu içmemesi şaşırtıcı değildir. Hem de şekerle dolu bir enerji içeceğinden çok daha sağlıklı.

6. KAN KAYBINA KARŞI

Turşu mükemmel bir K vitamini kaynağıdır. Tek bir turşu önerilen günlük miktarın %15'ini içerir. Bu ne yapar? K vitamini kanın pıhtılaşmasından sorumludur. Bu vitaminde eksiklik varsa, küçük bir yara bile çok fazla kan kaybına neden olabilir. Çözüm? Doğru, turşu!

Ekşili Turşu Faydaları

Ayrıca artrit, deri iltihabı, bronşit, soğuk algınlığı ve solunum problemleri için harika bir seçenektir. Sumakla hazırlanmış lapalar cilt üzerine uygulandığında döküntüleri tedavi etmektedir. Diğer yandan, boğaz ağrısı ya da iltihaplı diş etleri ve dudaklar için de faydalı bir hale gelmektedir.

Turşu ile ilgili püf noktalar

Kapağı açılan turşu bozulur mu?

Tabloda da göründüğü gibi kapalı kavanozdaki turşular tavsiye edilen tüketim tarihinden sonra bile birkaç ay daha tüketilebilir. Bu ürünleri açmanız durumunda buzdolabında saklarsanız ve tüm sebzeler suyun içinde kalmak şartıyla 3 ay kadar daha tüketebilirsiniz.

Turşu bozulmaması için ne yapılır?

Mümkünse kaya tuzu kullanarak, tariflerde belirtilen miktarlara bağlı kalarak turşularınızı kurun. İçerisinde mutlaka limon, defne yaprağı gibi aroma verici malzemeler kullanın. Turşularınızın daha uzun süre dayanmalarını sağlayan iki kilit malzeme ise elma ve nohut. Mümkünse turşu kurarken içine elma ve nohut ekleyin

Turşu nerde saklanır?

Artık kavanozunu ışık almayan, serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Turşunuz olmasını beklerken tabi ki ara sıra suyunun azalıp azalmadığını kontrol etmeli, eğer azaldıysa içine turşu suyu takviyesi yapmalısınız.

Turşu suyu, turşusu kurulan meyve veya sebzelerin içinde bekletildiği sudur. Turşunun hazırlanma şekline göre değişkenlik gösterse de turşu suyu genellikle su, sirke (veya limon), tuz ve fermentasyon sürecine/içeriğine bağlı olarak da probiyotik içerir. Turşu, bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik adı verilen iyi bakterilerle doludur ve sindirime yardımcı olur.

Turşu suyu nasıl yapılır?

1 litre sıcak suyu uygun büyüklükteki bir ölçü kabına ya da karıştırma kasesine alın. İçine sirke, limon suyu, tuz ve şekeri ilave ederek tuz eriyinceye kadar karıştırın. Tuz eriyince soğuması için kenara alın. Hazırladığınız turşuluk malzemeyi temiz cam kavanoza yerleştirin.