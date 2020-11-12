Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddedir. İmmünglobulin olarak da belirtilir. Antikor testi kişinin hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için gerçekleştirilir. Peki, antikor testi nedir, nasıl yapılır? İşte, antikor testi hakkında detaylı bilgiler…

Antikor testi nedir?

COVID-19 hastalığının tanısında kullanılan başlıca iki test yönteminden birisi Antikor testidir. Bu testlerden diğeri de PCR testidir. Bu iki metot yalnızca COVID-19 hastalığında değil, birçok mikroorganizmanın teşhisinde kullanılmaktadır. Tüm yabancı maddelerde olduğu gibi, virüs de vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimizle karşılaşır. Daha sonra vücuttan yok edilmeye çalışılır. Vücudun bu mücadelesinde, virüse karşı üretilen “antikor” denilen proteinler çok önemli faktördür. Antikor testi, virüse karşı vücutta yapılan bu antikorların tespit edildiği bir testtir. Antikorlar 1-3 hafta içinde saptanabilir düzeylere varmaktadır.

Antikor testi nasıl yapılır?

Antikor testinde en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip sonuçlar ELISA yöntemi ile çalışılan testlerden alınmaktadır. Hızlı test olarak bildiğimiz, parmak ucu kanı alınarak kişisel olarak da yapılabilen testlerde, yalancı pozitiflik ve negatiflik oranları fazladır. Hastanemizde antikor testi, ELISA test sistemiyle en son teknolojilerin kullanıldığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı’mızda gerçkleştirilmektedir. Test için 5-10 ml kan yeterli görülür.