  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Antikor oluştuğunu nasıl anlarız? Korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?
Sağlık

Antikor oluştuğunu nasıl anlarız? Korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?

Antikor oluşması ne zaman olur? Korona aşısından sonra antikor oluştuğu nasıl anlaşılır? 30-31 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye gelen 3 milyon doz korona aşıları ilk sağlık çalışanlarından başlanılarak yapıldı. 24 Ocak itibariyle korona aşısı olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Çin’in geliştirdiği aşıların ikinci partisi de geldi. Peki korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:36:00 - 2021-01-25 10:36:54
Antikor oluştuğunu nasıl anlarız? Korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen coronavirüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi de Türkiye’ye geldi. Çinli CoronaVac firmasının ürettiği Sinovac aşıların ilk 3 milyon dozu daha önceden Türkiye’ye getirilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden duyurduğu son rakamlara göre, 1 milyon 238 bin 343 kişiye aşı yapıldı. Peki korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız.” dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, antikor oluşmasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Antikor oluştuğunu nasıl anlarız?

Koronavirüs aşısından ne zaman sonra antikor oluşur? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor” dedi.

Antikor nedir?

Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Korona Virüs

Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan istifa iddialarına net cevap
Siyaset

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan istifa iddialarına net cevap

İstişare için gittiği Genel Merkez ziyareti sonrası bazı odaklar tarafından AK Parti’den istifa ettiği iddiaları ortaya atılan Nevşehir Bele..
Başkan Erdoğan'dan
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dedi...
Kendi kalesine gol attı, takımdan ayrıldı
Spor

Kendi kalesine gol attı, takımdan ayrıldı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, son dakikada kendi kalesine gol atan Juniour Morais’in arkadaşlarıyla vedalaştığını belirtti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay