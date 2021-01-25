Antikor oluştuğunu nasıl anlarız? Korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen coronavirüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi de Türkiye’ye geldi. Çinli CoronaVac firmasının ürettiği Sinovac aşıların ilk 3 milyon dozu daha önceden Türkiye’ye getirilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden duyurduğu son rakamlara göre, 1 milyon 238 bin 343 kişiye aşı yapıldı. Peki korona aşısı olanlarda antikor ne zaman oluşur?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız.” dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, antikor oluşmasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Antikor oluştuğunu nasıl anlarız?

Koronavirüs aşısından ne zaman sonra antikor oluşur? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor” dedi.

Antikor nedir?

Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.