Antik Yunan dönemine ait yüzük bulundu

Mescid-i Aksa Camii'nin 200 metre güneyinde yapılan kazılarda tarihi 2000 yıl öncesine dayanan koç başı şeklinde oyulmuş altın yüzük bulundu. Altın yüzük, antik Yunan dönemine ait nadir işaretlerden biri sayılıyor.

Arkeologlar, yüzük üzerinde yaptıkları çalışmada yüzüğün erken Yunan Dönemi olan milattan önce 1'inci veya 2'nci yüzyıla ait olabileceğini ve bunun da Büyük İskender’in Kudüs’ü fethiyle Yahudilerin Pagan yönetime isyanı arasında bir döneme denk geldiğini belirtti.

Uzmanlar, altın yüzüğün bulunması ile ilk kez, Kudüs'te antik Yunan dönemine ait bir altın yüzüğün bulunduğunu açıkladılar.

Altın yüzüğün keşfi ile tarihçilerin, Kudüs’te erken dönem Yunan tarihi, halkı ve yöneticileri ile ilgili daha fazla bilgi edinebileceği belirtiliyor.