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Yerel Antik kentte izinsiz kazı yapmışlar!
Yerel

Antik kentte izinsiz kazı yapmışlar!

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Kimistene Antik Kenti’nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:36:00 -
Antik kentte izinsiz kazı yapmışlar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deresemail köyü yakınlarında devriye görevi sırasında antik kentte hareketlilik fark etti. Ekipler, E.Y. (46), M.Y. (50), E.E. (47), M.G. (44), Y.Ü. (28) ve Y.D’yi (37) izinsiz kazı yaparken yakaladı. Bölgede yapılan aramada, kazıda kullanılan jeneratör, hilti ve 12 muhtelif kazı malzemesi bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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