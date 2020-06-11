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Dünya

Antifa ABD'de özerklik ilan etti

YPG/PKK ile işbirliği yapan ABD'deki Antifa hareketi Seattle Şehir merkezinde özerklik ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 03:36:00 -
Antifa ABD'de özerklik ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd protestolarından sorumlu tuttuğu Antifa ABD'nin Seattle şehrinde özerk bölge kurdu.

Silahlı sol kanat (Antifa) eylemcileri Capitol Hill Özerk Bölgesi'nde sokaklara hakim olduklarını iddia ettiler ve bir mahallenin büyük bir bölümünde alternatif bir siyasi otorite kurdular. Bununla da yetinmeyen Antifa, hükümet kurduklarını söyleyerek, bölgede bulunan basın mensuplarını dışarı çıkardı.

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