Antifa ABD'de özerklik ilan etti
YPG/PKK ile işbirliği yapan ABD'deki Antifa hareketi Seattle Şehir merkezinde özerklik ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd protestolarından sorumlu tuttuğu Antifa ABD'nin Seattle şehrinde özerk bölge kurdu.
Silahlı sol kanat (Antifa) eylemcileri Capitol Hill Özerk Bölgesi'nde sokaklara hakim olduklarını iddia ettiler ve bir mahallenin büyük bir bölümünde alternatif bir siyasi otorite kurdular. Bununla da yetinmeyen Antifa, hükümet kurduklarını söyleyerek, bölgede bulunan basın mensuplarını dışarı çıkardı.