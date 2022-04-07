Anthony Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Anthony Nwakaeme Fenerbahçe’ye mi gidecek?

Fenerbahçe yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken Nijeryalı futbolcunun menajerinin sarı-lacivertli ekipten 3 milyon avro ile 1 milyon avro da imza parası istediği ortaya çıktı.

Son iki hafta eski formundan uzak olan 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve menajer aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Ajanspor’un haberine göre, Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu 4 sezonda 138 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.

Anthony Nwakaeme kimdir?

Anthony Nwakaeme 1.85 metre boya sahip bir futbolcudur. Tam adı ise Anthony Nnaduzor Nwakaeme’dir. Süper lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Anthony Nwakaeme sol kanatta forma giymektedir. Anthony Nwakaeme’nin şuan ki güncel piyasa değeri 5 Milyon Euro’dur. Santrafor ve forvet arkasında da forma giyebilen bir futbolcudur. En yüksek bonservis değerine 2020 yılında ulaşmıştır.

Anthony Nwakaeme nereli?

Anthony Nwakaeme’nin Nijerya’nın Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya asıllı bir Afrikalıdır.

Anthony Nwakaeme kaç yaşında?

Anthony Nwakaeme 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye İsrail takımlarından olan Hapoel Beer Sheva takımından gelmiştir. Anthony Nwakaeme 2021 yılı itibari ile Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam etmektedir. Trabzonspor’da oynamaktadır.

Anthony Nwakaeme maaşı ne kadar?

Anthony Nwakaeme Trabzonspor’da 1.5 Milyon Euro maaş almaktadır. Takımında en fazla maaş alan futbolculardan birisidir.