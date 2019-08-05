0553 313 94 23

Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın madalya kazanmak

- Milwaukee Bucks'ın Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo:- "(2019 FIBA Dünya Kupası) Elimde olsaydı Çin'de altın madalya kazanmak için MVP ödülümü feda edebilirdim"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:42
Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın madalya kazanmak


İSTANBUL (AA) - Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, 2019 FIBA Dünya Kupası şampiyonluğunun Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) elde ettiği normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünden daha değerli olduğunu söyledi.

Milwaukee Bucks formasıyla gösterdiği üstün performans sayesinde NBA'de normal sezonun MVP'si seçilen Antetokounmpo, FIBA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Elimde olsaydı Çin'de altın madalya kazanmak için MVP ödülümü feda edebilirdim." ifadesini kullandı.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Yunanistan Milli Takımı forması giyecek 24 yaşındaki Antetokounmpo, "Milli takımla oynarken her zaman özel hissediyorum. Maçlar öncesi milli marşı dinlerken hissettiğim duygular tarif edilemez. Milli formayla sahaya çıkmak benim için büyük gurur ve harika bir tecrübe. Milli takımda kazanma hissi inanılmaz. Daha önce de söylediğim gibi sağlıklı kaldığım sürece Yunanistan Milli Takımı'nın bir parçası olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ile F Grubu'nda mücadele edecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:42
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Giannis Antetokounmpo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havada korku dolu dakikalar... Kabini duman dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı
    1. Havada korku dolu dakikalar... Kabini..
    2. Ehliyetsiz sürücü panik yapınca..
    3. Osmanlı-Fas ittifakının zaferiyle..
    4. Kabızlığa neden olan kötü alışkanlıklar
    5. İznik Gölü’nde mahsur kalan 3 kişiyi..
    6. Bilecik’te otomobil ile hafif ticari..
    7. Sivasspor'da sezon hazırlıkları
    8. Sevimli köpek onuz doğurdu
    9. Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir..
    10. Bosna Hersek'te "Divan Şiiri" sergisi..
    11. Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a..
    12. Bursa'daki orman yangını kısmen..
    13. TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı..
    14. Operasyon an meselesi! Suriye hava..
    15. Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha
    16. Sınır dışı edilecek düzensiz..
    17. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ildeki..
    18. Sivrisinek ısırıkları için ev yapımı..
    19. Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın..
    20. Uluslararası Af Örgütünden,..
    21. Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a..
    22. İkiye bölünen ABD’li demokratlar,..
    23. Zonguldak’ta fındık fabrikasında..
    24. Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı..
    25. Göksu'dan Cumhuriyet'in haberine tepki
    26. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    27. Bitlis'in düşman işgalinden..
    28. Husumetlileri ile barışmak için..
    29. Terör örgütü PKK/PYD tutuştu!..
    30. Başhekim Öztekin, Bozdoğan’a atandı
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!