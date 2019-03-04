0553 313 94 23

Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin temeli atılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’de tarım sektörü adına bir ilk olacak olan, Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisinin temelinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılacağı törenle atılacağını açıkladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin temeli atılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’de tarım sektörü adına bir ilk olacak olan, Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisinin temelinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılacağı törenle atılacağını açıkladı.


GTB Başkanı Mehmet Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında hizmete kazandırılacak olan “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisinin”, temel atma töreninin 5 Mart Salı günü saat 14:00’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Antepfıstığının ana vatanı Gaziantep’te hayata kazandırılacak olan projenin yaklaşık 14 milyon TL bütçeye sahip olduğunu kaydedenAkıncı, proje bütçesinin yüzde 75’nin İKA, yüzde 25’nin ise GTB tarafından karşılanacağını söyledi.


Yer temini GTB tarafından yapılan tesisin, Gaziantep -Nizip karayolu üzerinde inşa edileceğini vurgulayan Akıncı, yaklaşık 10 bin ton antepfıstığı depolama kapasitesine sahip olacak olan tesisi bu sene antepfıstığı hasat sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk uygulamasının ilk kez Gaziantep’te uygulamaya girmesinden dolayı Türkiye’de sektör adına bir ilk oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, “Lisanslı depoculuk uygulaması öncelikle Antepfıstığının kayıt alınmasına, fiyat istikrarına ve ürünün daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesine katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulmasına olanak sağlayacak.Lisanslı depomuz aracılığıyla üreticilerimizinkolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle, istikrarlı, güvenlive daha yüksek gelir seviyesi elde etmelerini hedefliyoruz” dedi.


Antepfıstığı lisanslı deposunun, ürünün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilere, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesi noktasında da artıavantajlar sunacağına işaret edenAkıncı, lisanslı depo uygulamasının Gaziantep ve tüm bölge adına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal, hemşeri dernekleriyle ve pazarcı esnafıyla buluştu
    1. Uysal, hemşeri dernekleriyle ve..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    3. ASMO’dan buruk kutlama
    4. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli oldu
    5. "First Robotics Completition" devam..
    6. Kayıp gencin arama çalışmaları sürüyor
    7. Çetin Emeç Kartal’da Senfoni..
    8. Mustafa Sarıgül, Şişli için..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. Kulüpler Birliği, La Liga’yla..
    11. Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
    12. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik..
    13. Mevlüt Uysal: İlçe halkının sahili..
    14. Eğitim alan ihracatçılar devlet..
    15. Dört kişilik ailenin tehlikeli..
    16. Güreşçilerden 7 madalya
    17. Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Suriye sorununa..
    18. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019..
    19. Bakan Pakdemirli: “Çiftçilerimizin..
    20. Laboratuvar cihazlarının kabusu..
    21. Siirt’te izne çıkan asker, trafik..
    22. Karın ağrısı şikayeti ile gittiği..
    23. Çınarcık’ta korkutan heyelan
    24. Akdeniz’den Uzaktan Eğitim Sertifikası
    25. Orhan Aydın: Enflasyonla mücadelede..
    26. Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin..
    27. Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla..
    28. TÜBİTAK Bölge Sergisine Erzurum damga..
    29. Görevde 25 yılı aşan sağlık..
    30. Nazilli’de Ceyhun Yılmaz rüzgarı esti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!