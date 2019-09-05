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Antep fıstıklı sarma | Muhteşem lezzetiyle yeşil burma tarifi

Yöre yöre bilinen ismi değişkenlik gösterse de, Gaziantep'in fıstıklarıyla yapılan bu baklava türünü sevmeyen insan çok azdır. Diğer baklavalara göre daha hafif bir tada sahiptir. Bol fıstığı ve yumuşak dokusuyla gönülleri fetheden bu baklavayı evlerinizde yapabilmeniz için derlediğimiz bu tarifi kaçırmayın! Antep fıstıklı sarma nasıl yapılır? Yeşil burma malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 11:19
Antep fıstıklı sarma | Muhteşem lezzetiyle yeşil burma tarifi

Yöre yöre bilinen ismi değişkenlik gösterse de, Gaziantep'in fıstıklarıyla yapılan bu baklava türünü sevmeyen insan çok azdır. Diğer baklavalara göre daha hafif bir tada sahiptir. Bol fıstığı ve yumuşak dokusuyla gönülleri fetheden bu baklavayı evlerinizde yapabilmeniz için derlediğimiz bu tarifi kaçırmayın! Antep fıstıklı sarma nasıl yapılır? Yeşil burma malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Yeşil rengi ve tam kıvamında şerbetiyle Gaziantep'in güzide tatlılarından biri: Fıstıklı Sarma tarifi. 

Bu tarifi dilerseniz fındık ve cevizle de deneyebilir ya da antep fıstığının içerisine fındık-ceviz karıştırabilirsiniz. Dilediğiniz gibi çeşitendirip, farklı lezzetlere dönüştüreceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeleri

  • 200 gr tereyağ
  • 500 gr baklava yufkası
  • 700 gr toz antep fıstığı

Şerbeti için;

  • 600 gr toz şeker
  • 300 gr su
  • 5 damla limon suyu

Yapılışı

Öncelikle toz şeker ve suyu tencereye alın ve kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limonunu ekleyip, 5-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Ardından tereyağını eritin. Yufkayı tezgaha serdikten sonra, üzerine ince bir tabaka şeklinde, tereyağını sürün. Her köşesine gelecek şekilde toz antep fıstığını üzerine serpin.

Yufkanın uzun kenarından başlayarak, sıkıca sarmaya başlayın. Ardından hamuru, yağladığınız tepsiye alın ve dilimlere ayırın.

125 derecelik önceden ısıtılmış fırında, 45 dakika kadar, pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağının çıkmasını bekleyip, ılık şerbeti dökün.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:19
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