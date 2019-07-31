0553 313 94 23

Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak

Gastronomi kenti Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti olan Antep fıstığı, teknoloji yardımıyla daha kısa sürede kurutulacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak

Gastronomi kenti Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti olan Antep fıstığı, teknoloji yardımıyla daha kısa sürede kurutulacak.


Gaziantep’in önemli gelir kaynaklarından Antep fıstığı, yeni bir teknolojiye kavuştu. Dünyada ilk ve tek olarak imal edilen fıstık kurutma makinesi, çiftçinin işini kolaylaştıracak. Toplanan Antep fıstığı, daha önceleri fıstık işletme tesislerinde işlemlerden geçirilerek beton zeminlerde 3 gün süreyle kurutulmaya bırakılıyordu. Adana’da bir firma tarafından üretilen fıstık kurutma makinesiyle, 3 günlük kurutma süresi 1 saate düşecek. 4 ay süren proje ve yerli imkanlarla imal edilen fıstık kurutma makinesi, Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi’nde çiftçinin hizmetine açıldı.



“Hayal etmiyoruz, üretiyoruz”


Fıstık kurutma makinesini üreten firmanın yetkilisi Alper Yakup Kuş, "Antep fıstığının ülke ekonomisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Biz de bu üründe önemli bir eksikliği gördük. İlkel olarak yüzyıllardan beri süregelen yöntemi değiştirmek istedik. Tarladan toplanan fıstık, kabuğu soyulup beton zeminde kurumaya bırakılıyordu. Burada büyük bir eksiklik vardı. Günümüzde ultraviyole ışınlarının daha dik gelmesinden dolayı ürün üzerine zararlı bir şekilde yansıyor. Tat ve aromalarda bozulmalar oluşuyordu. Biz üretim firması olarak, ülkemizin kurutma makinesine ihtiyacı olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini düşündük. Yıllardır bu sektörde hizmet verdiğimiz için harekete geçtik. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ortalama 5-6 yılın sonucunda bu fıstık kurutma makinesini devriye almış bulunmaktayız. Bu makineyle denemeleri yapacağız. Antep fıstığı makinemizde organik olarak çıkmış olacak. Daha doğal, daha organik ve daha homojen bir şekilde kurutma sağlayacağız. Biz hayal etmiyoruz üreteceğiz dedik ve bu makineyi ürettik. Oturtmuş olduğumuz bu temel taşını daha da ileriye götüreceğiz. Bugün bir Amerikalı, bir Alman, bir İtalyan makineler yapabiliyorsa biz niye yapmayalım, bizim onlardan neyimiz eksik? Biz bunu diyerek kendimize ilham yolu bulduk" diye konuştu.



Çiftçi makineden memnun kaldı


Yeşerti Mahallesi’nde çiftçilik yapan Antep fıstığı üreticisi Ercan Gören, fıstık kurutma makinesinden memnun kaldıklarını söyleyerek, “Daha önceleri kabuğundan ayırdığımız Antep fıstığını kurutmak için beton zemine seriyorduk ve 3 gün bekliyorduk. Bu makine bizim işimizi kolaylaştıracak. Yaklaşık 1 ton Antep fıstığı 1 saat içerisinde kuruyor ve böylelikle ürünlerimizi daha çabuk satışa sunuyoruz. Makineye emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mansur’dan başarısızlığa ticari sır kalkanı
    1. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    2. Avustralya'da timsahın midesinden..
    3. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    4. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    5. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    6. Belediye personeline iş güvenliği..
    7. Hong Kong’da tayfun alarmı
    8. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    9. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    10. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    11. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    12. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    13. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    14. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    15. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    16. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    17. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    18. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    19. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de