Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak

Gastronomi kenti Gaziantep’in vazgeçilmez lezzeti olan Antep fıstığı, teknoloji yardımıyla daha kısa sürede kurutulacak.

Gaziantep’in önemli gelir kaynaklarından Antep fıstığı, yeni bir teknolojiye kavuştu. Dünyada ilk ve tek olarak imal edilen fıstık kurutma makinesi, çiftçinin işini kolaylaştıracak. Toplanan Antep fıstığı, daha önceleri fıstık işletme tesislerinde işlemlerden geçirilerek beton zeminlerde 3 gün süreyle kurutulmaya bırakılıyordu. Adana’da bir firma tarafından üretilen fıstık kurutma makinesiyle, 3 günlük kurutma süresi 1 saate düşecek. 4 ay süren proje ve yerli imkanlarla imal edilen fıstık kurutma makinesi, Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi’nde çiftçinin hizmetine açıldı.

“Hayal etmiyoruz, üretiyoruz”

Fıstık kurutma makinesini üreten firmanın yetkilisi Alper Yakup Kuş, "Antep fıstığının ülke ekonomisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Biz de bu üründe önemli bir eksikliği gördük. İlkel olarak yüzyıllardan beri süregelen yöntemi değiştirmek istedik. Tarladan toplanan fıstık, kabuğu soyulup beton zeminde kurumaya bırakılıyordu. Burada büyük bir eksiklik vardı. Günümüzde ultraviyole ışınlarının daha dik gelmesinden dolayı ürün üzerine zararlı bir şekilde yansıyor. Tat ve aromalarda bozulmalar oluşuyordu. Biz üretim firması olarak, ülkemizin kurutma makinesine ihtiyacı olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini düşündük. Yıllardır bu sektörde hizmet verdiğimiz için harekete geçtik. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ortalama 5-6 yılın sonucunda bu fıstık kurutma makinesini devriye almış bulunmaktayız. Bu makineyle denemeleri yapacağız. Antep fıstığı makinemizde organik olarak çıkmış olacak. Daha doğal, daha organik ve daha homojen bir şekilde kurutma sağlayacağız. Biz hayal etmiyoruz üreteceğiz dedik ve bu makineyi ürettik. Oturtmuş olduğumuz bu temel taşını daha da ileriye götüreceğiz. Bugün bir Amerikalı, bir Alman, bir İtalyan makineler yapabiliyorsa biz niye yapmayalım, bizim onlardan neyimiz eksik? Biz bunu diyerek kendimize ilham yolu bulduk" diye konuştu.

Çiftçi makineden memnun kaldı

Yeşerti Mahallesi’nde çiftçilik yapan Antep fıstığı üreticisi Ercan Gören, fıstık kurutma makinesinden memnun kaldıklarını söyleyerek, “Daha önceleri kabuğundan ayırdığımız Antep fıstığını kurutmak için beton zemine seriyorduk ve 3 gün bekliyorduk. Bu makine bizim işimizi kolaylaştıracak. Yaklaşık 1 ton Antep fıstığı 1 saat içerisinde kuruyor ve böylelikle ürünlerimizi daha çabuk satışa sunuyoruz. Makineye emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.