Antep fıstığı deyip geçmeyin! Aman dikkat sağlığınızı tehlikeye atmayın

Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, antep fıstığı sevenleri alerji konusunda uyararak, "Antep fıstığı tükettikten sonra kaşıntı, kabarıklık, nefes darlığı, ishal, tansiyon düşüklüğü hatta bayılma gibi bir şikayet varsa, mutlaka alerji hekimine başvurmalarını önermekteyiz" dedi.

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, besin alerjisinin genellikle çocukluk döneminde başladığını ancak erişkinlik döneminde de artan sıklıkla görüldüğünü belirterek antep fıstığı tüketenlere uyarılarda bulundu. Besin alerjisi her yaştan, ırktan ve sosyoekonomik düzeyden insanı etkileyebildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Tat, besin alerjisinin bu nedenle tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti. Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, erişkin dönemde alerjik reaksiyona neden olan gıdaların sıklıkla, yer fıstığı, fıstık, kaju, ceviz, balık, kabuklu deniz ürünleri, şeftali ve süt olduğunu belirterek, "Gaziantep’te özellikle de bu bölgede Antep Fıstığı alerjisini de artan sıklıkla görmekteyiz. Ancak her türlü besin, besin alerjisine sebep olabilmektedir. Eğer bir kişide belirli bir besini tükettikten sonra kaşıntı, kabarıklık, nefes darlığı, ishal, tansiyon düşüklüğü hatta bayılma gibi bir şikayet varsa, mutlaka alerji hekimi tarafından değerlendirilmek üzere başvurmalarını önermekteyiz. Bir kişi bir seferde çok sayıda besini birlikte tükettiği için besin alerjisinin tanısının konması zor olabilmekte, ancak Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hem deri testleri, hem de kan testlerini yaparak, suçlu olan besini kolaylıkla bulabilmekteyiz. Eğer suçlu olan besin bulunup, diyetten çıkarılmazsa, sonraki dönemlerde suçlu besinin tüketilmesi ile çok ciddi, hayatı tehdit eden reaksiyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle belirtiğimiz şikayetleri olan hastalara, besin alerjisi açısından değerlendirilmek üzere hastanemize başvurmalarını önermekteyiz” diye konuştu.