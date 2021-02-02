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Ekonomi Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı
Ekonomi

Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

Savunma sanayii firması ASELSAN tarafından anten üretiminde yerlilik oranı yüzde 95’e çıkarıldı. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında 30-512 MHz bandında kullanılacak V/UHF araç telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:11:00 -
Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

Mevcut durumda V/UHF telsizleriyle birlikte kara platformlarında ASELSAN anteninin kullanılması kararlaştırıldı. Proje çerçevesinde 2021- 2024 döneminde çok sayıda telsiz teslimatı milli antenle yapılacak.

Radomlar da kullanımda

Diğer yandan HBT Sektör Başkanlığı’nın üretim gerektiren haberleşme antenleri yerlileştiriliyor. Askeri haberleşme antenleri de Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı’nca millileştirilerek HBT Sektör Başkanlığı’na teslim ediliyor. Geliştirilen antenler ve radomlar taktik sahada etkin şekilde kullanılıyor.

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