Antarktika'daki Türk ekibinin yabancı misafirleri

Türkiye'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi, ilk kez Şili, Bulgaristan, Çekya ve Ukrayna’dan araştırma projelerine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 4 ülkenin bilimsel araştırma projelerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.

Sefere ilk kez katılan 6 yabancı bilim insanı, Şili, Bulgaristan, Çekya ve Ukrayna'nın bilimsel araştırma projeleri için Türk ekibiyle birlikte "beyaz kıta"da faaliyetlerde bulundu.

"3. seferin önemine istinaden ev sahipliği yapmak istedik"

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, AA muhabirine, Türk bilim insanlarının 1967'den beri diğer ülkelerin üslerinde çalışma yaptığını söyledi.

Türk bilim insanlarının günümüze kadar Bulgaristan, Belçika, Şili, Çekya, Kore gibi ülkelerin araştırma üslerinde faaliyetler yürüttüğünü belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Biz de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'mizin önemine istinaden yabancı katılımcıların çalışmalarına ev sahipliği yapmak istedik. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde 'danışman ülke' statüsüne geçme, Antarktika'nın araştırma ve birlik ruhunu taşıma adına daha sonraki seferlerde de diğer ülkelerin bilim insanlarının aramızda olması bizim için önem taşıyor.”

"Türk jeologlarla Antarktika'da birlikte çalışabiliriz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yapılan sefere katılan araştırmacılardan Bulgaristan Ulusal Kutup Araştırmaları Merkezi Bilim ve Eğitim Projeleri Koordinatörü Jeolog Stefan Velev, Antarktika'ya 4'üncü gelişi olduğunu söyledi.

Volkanik kayalar üzerine uzmanlaştığını ifade eden Velev, Horseshoe Adası'nın magmatik kayalardan oluştuğunu ve bunların daha önce araştırılmadığını bildirdi. Velev, "Horseshoe Adası'nın farklı bölgelerinden örnekler alarak jeolojik haritalar oluşturmaya çalışacağım." dedi.

Antarktika'daki bilimsel araştırmaların geleceği için, iş birliği projelerinin, dostluk ve deneyim paylaşımının önemli olduğunu vurgulayan Velev, şöyle konuştu:

"Türkiye ile coğrafi olarak komşuyuz. Bu, neden Antarktika'da da gerçek olmasın? Daha önce Prof. Dr. Şafak Altunkaynak ile birlikte çalıştık. Şafak ve diğer Türk jeologlarla Antarktika'da Bulgar üssünün bulunduğu Livingston Adası ve Horseshoe Adası dahil olmak üzere bölgesel jeolojik çalışmalar yapabiliriz. Türk arkadaşlarımı çok seviyorum ve onlara gelecek Antarktika çalışmalarında başarılar diliyorum."

Horseshoe Adası'ndaki karasal yosunları inceleyecek

Sefere Çekya'dan katılan Biyolog Barbora Chattova da botanik alanında çalıştığını, Antarktika'da karasal yosunları araştırdığını, kendi projesi ve Ukrayna'nın bilimsel araştırma projesi için örnekler topladığını anlattı.

Antarktika'ya 3'üncü gelişi olduğunu belirten Chattova, ilk iki gelişinde Çekya'nın James Ross Adası'nda bulunan bilim üssünde çalışmalarda bulunduğunu anlattı.

Chattova, çalışmaları kapsamında Horseshoe Adası'ndaki karasal yosunların çeşitliliğini ve ekolojisini araştırmak istediğine dikkati çekerek, "Horseshoe Adası ve çevresindeki adalarda bulunan karasal yosunlar üzerine henüz çalışılmamış. Bu nedenle Türkiye'nin Antarktika seferine katıldım. Aldığım örnekleri Çekya'ya götürüp analiz edeceğim." diye konuştu.

Antarktika buzullarını araştırıyorlar

Şili projesinin lideri Buz Bilimci Shelly Anne MacDonell ise Türkiye'nin 3. Ulusal Bilim Seferi'ne 4 kişilik bir ekiple katıldıklarını söyledi.

Antarktika'da daha önce de bulunduğunu ve bu seferinin kıtaya yaptığı 3'üncü araştırma ziyareti olduğunu belirten MacDonell, kıtadaki buzul sahaları üzerine çalıştıklarını bildirdi.

MacDonell, Antarktika Yarımadası'ndaki buzul sahalarının geçmiş zamanlara göre daha hızlı erime gösterdiğine işaret ederek, bu durumun nedenini araştıracaklarını söyledi.

Türkiye ve Şili arasında lojistik anlamda bir iş birliği yapıldığını vurgulayan MacDonell, bu nedenle kıtaya Türk ekibiyle birlikte geldiklerini kaydetti.