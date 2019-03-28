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Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adaya RASAT merceği

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası, Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından görüntülendi

28 Mart 2019 Perşembe 14:52
Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adaya RASAT merceği

ANKARA (AA) - Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası, Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından mercek altına alındı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay), Horseshoe Adası ve çevresinin 26 Mart'ta uzaydan çekilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kurulmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde düzenlenen seferde, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü yerlerin başında Horseshoe Adası gelmişti.

Söz konusu ada, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından da görüntülendi. Paylaşılan uydu fotoğraflarında ada ve çevresinin şekline ilişkin görüntüler yer aldı.

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna iletiyor. RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:52
  1. Antarktika
  2. Horseshoe
  3. RASAT
  4. Türk Bilimsel Araştırma Kampı

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