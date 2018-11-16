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Antalya'ya yarın için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın Antalya'nın batı ilçeleri için kuvvetli yağmur uyarısında bulunuldu.

16 Kasım 2018 Cuma 15:32
Antalya'ya yarın için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın Kaş ilçesinde, pazar günü ise Antalya'nın batı ilçelerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı, Korkuteli, Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 


 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:32
  1. Antalya
  2. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü
  3. antalya
  4. hava durumu
  5. sağanak
  6. sel

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