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Aktüel

Antalya'ya tedavi için gelen bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:34:45 -
Antalya'ya tedavi için gelen bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'dan tedavi olmak için Antalya'ya gelen bir kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, böbrek rahatsızlığı bulunan Osman Karaaslan (64), tedavi olmak için sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Tramvay durağında, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Ahmet U. ile karşılaşan Karaaslan, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Karaaslan'ın duş aldıktan sonra fenalaşması üzerine Ahmet U, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yapıp, Ahmet U.'nun ifadesini aldı.

Osman Karaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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