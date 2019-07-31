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Antalya’ya deniz süpürgesi geliyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, deniz temizliğine ayrı bir önem verdiklerini belirterek bu kapsamda deniz süpürgesi teknesini hayata geçireceklerini bildirdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Antalya’ya deniz süpürgesi geliyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, deniz temizliğine ayrı bir önem verdiklerini belirterek bu kapsamda deniz süpürgesi teknesini hayata geçireceklerini bildirdi.


Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi’nin Temmuz ayı 17. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirdi.


Başkan Ahmet Çetin, turizmin yoğun olduğu dönemleri yaşadıklarını belirterek, üyelerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve sorunlar ile birebir ilgilendiklerinin altını çizdi.


Çetin, Temmuz ayı başında kutladıkları 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerini başarı ile gerçekleştirdiklerini belirterek, organizasyonlara gereken desteği verdiklerini ve etkinliklerin gerçekleşmesinde katkı koyan paydaşlara teşekkürlerini sundu.


Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile ortak proje içerisinde olduklarını ve denizin temizliği için “Deniz Satıh Süpürgesi Teknesi”ni Antalya’ya kazandırmak için projede sona gelindiğini de dile getiren Başkan Ahmet Çetin, “Denizlerimizin temizliği oldukça önemli. Öncelikli hedefimiz denizlerimizin kirlenmemesi ve kirletilmemesi adına çalışmalar yapmak. Deniz kirliliği oluşan bölgelerde anında müdahale etmek istiyoruz. Bu amaçla BAKA ile ortak bir proje geliştiriyoruz. Bölgede kullanılacak bir deniz süpürgesi teknesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Hizmete almayı planladığımız deniz süpürgesi, hem katı, hem sıvı hem de deniz yüzeyinde süpürge görevi yapacak. Eğer proje kabul edilirse merkez bütçesinden 670 bin TL. gibi paranın da bu proje için harcanması planlıyor” dedi.



"Köpük partisinde kirlilik önlemi"


DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, son günlerde gündemde sıkça yer alan denizde köpük partileri konusunda da açıklamalarda bulundu.


Çevrenin ve temiz bir denizin öncelikleri olduğunu dile getiren Çetin, "Valimizin denizlerimizin kirletilmemesi adına yatlarda gerçekleştirilen köpük partilerinin yakından izlenmesi konusunda bizlere emirleri var. Bizde konuya hassas yaklaşıyoruz. Bu arada turistlerin yat turlarında büyük ilgi gösterdiği köpük partilerinin çevreyi kirletmemesi ve gereken önlem alınması kaydıyla devam etmesi konusunda üyelerimizin istekleri var. Onları da dinliyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgiler ışığında çevreye sıfır kirlilik verecek ve Avrupa’da da kullanıldığını öğrendiğimiz bir köpük maddesini burada kullanabileceğimizi düşündük. Eğer denize zarar vermeyecek, bu yeni köpük maddesine çevre müdürlüğümüzden de bir onay gelirse valimize de gerekli detaylı bilgileri vererek, çevreyi ön planda tutarak üyelerimizin isteklerini de yerine getirme ve denizimizi de koruma şansımız olacak” dedi.



Gelir Giderlerinin Hesapları okundu


Toplantıda ayrıca 2019 yılı Mayıs ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyon Başkanı Kemal Piro, tarafından sunulurken, son günlerde gündem olan Akdeniz’de gaz arama faaliyetleri konusunda geniş açıklamaların yer aldığı “Münhasır Ekonomik Bölge" konulu sunum Meclis Üyesi Hasan Kaçmaz tarafından sunuldu. Toplantıya katılan meclis üyeleri tarafından ilçelerde yaşanan sorunlar ve görüş önerileri de alınırken, bir sonraki toplantının 27 Ağustos 2019 günü yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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