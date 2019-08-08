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Antalya’ya 3 kaymakam bir vali yardımcısı atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
Antalya’ya 3 kaymakam bir vali yardımcısı atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Antalya’da Kemer, Gazipaşa ve Demre’ye kaymakam atandı, Van Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli de Antalya Vali Yardımcılığına atandı.


2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise mülkiye müfettişliğine atandı. Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı. Kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315’e indirildi.



Kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlere getirildi


Atama kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi. Bu kapsamda, Siirt-Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediyesi Kayyumu Murtaza Dayanç Antalya-Kemer Kaymakamlığına, Van-İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Cemil Öztürk Antalya-Gazipaşa Kaymakamlığına, Van-Bahçesaray Kaymakamı ve Bahçesaray Belediyesi Kayyumu Onur Şatıroğlu Antalya-Demre Kaymakamlığına, Van-Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediyesi Kayyumu Atıf Çiçekli Antalya Vali Yardımcılığına,

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
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