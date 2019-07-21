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Antalyaspor'un yeni sezon formaları görücüye çıktı

Kırmızı-beyazlı ekibin 4 model formasını, 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile Antalyaspor'a gönül veren taraftarlar tanıttı

21 Temmuz 2019 Pazar 19:01
Antalyaspor'un yeni sezon formaları görücüye çıktı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nda giyeceği formaları, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile takımın maçlarını kaçırmayan "Zühre Ana" olarak tanınan Ümmüsün Yirikoğlu, Ceren Kurtuluş ve görme engelli Ömer Şentürk tanıttı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, iki video ile tanıtımı yapılan formalar, 4 modelden oluşuyor.

Önünde Yivli Minare'yi temsil eden deseni barındıran kırmızı ve beyaz modellerin yanı sıra klasik çubuklu forma bu yıl da yeşil sahalarda yer alacak. Bu yıl yeni model olarak ise Antalyaspor armasının ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan Antalya haritasının yer aldığı lacivert forma oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin forma tanıtımlarında 4 sembol isme rol verildi. Bu yılki Kırkpınar Er Meydanı'na diğer Antalyalı güreşçiler gibi Antalyaspor formasıyla çıkan 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, forma tanıtımında yer aldı.

Elmalı ilçesinden maçlara gelen görme engelli Ömer Şentürk de Antalyaspor'un sembol isimlerinden biri oldu. Maçları arkadaşının anlatımı ile takip eden Şentürk, lacivert formayı giydi ve Antalyaspor arması ile Antalya haritasını hissetmeye çalışan görüntüsü ile duygusal anlar yaşattı.

Demre ilçesinden kente gelerek maçları kaçırmayan "Zühre Ana" olarak tanınan Ümmüsün Yirikoğlu da tanıtımlarda rol üstlendi. 2016-2017 sezonunda 1-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında yaşadığı gol sevinci ile ekranlara gelen Yirikoğlu, beyaz formayı giydi.

Forma tanıtımında küçüklüğünden itibaren Antalyaspor tribünlerinde yer alan ve sevdasından vazgeçmeyen Ceren Kurtuluş da yer aldı. Hostes olan Kurtuluş, kulübün deplasmanlar için kiraladığı özel uçaklarda görev alarak hem mesleğini yapıyor, hem de Antalyaspor'un peşinden ayrılmıyor. Kurtuluş, tanıtımda kırmızı formayla piste çıktı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:01
  1. Ali Gürbüz
  2. Antalyaspor
  3. forma
  4. tanıtım

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