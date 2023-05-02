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Spor Antalyaspor'dan çift idman
Spor

Antalyaspor'dan çift idman

Yeniakit Publisher
2023-05-02 22:19:00 -
Antalyaspor'dan çift idman

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş ile 6 Mayıs Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikten sonra ara vermeden Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü çift idman programıyla tamamladı.

Akdeniz ekibi, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde fitness salonunda gerçekleştirdi.

Antalyasporlu futbolcular, salondaki kuvvet çalışmasının ardından akşam saatlerinde de sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

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