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Spor

Antalyaspor'dan Celustka için "Seni unutmayacağız" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 21:40:32 -
Antalyaspor'dan Celustka için "Seni unutmayacağız" mesajı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka için "Seni unutmayacağız" mesajını paylaştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Çek futbolcunun 5 sezon boyunca, Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 142 maç ve 11 bin 764 dakika performans sergilediği ifade edildi.

Mesajda, "Unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Ondrej Celustka." ifadesine yer verildi.

Sparta Prag Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Celustka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurmuştu.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Celustka, Fraport TAV Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alıp 1 gol atmıştı.



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