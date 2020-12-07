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Spor Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı
Spor

Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:33:17 -
Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıklarından dolayı tedavileri devam eden futbolcular Serdar Gürler, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole ve Bünyamin Balcı takımın izin gününde çalıştı.

Futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışmaları yaptı.

Orta saha oyuncusu Serdar Gürler, salonda ısındıktan sonra çalışmasına sahada devam etti.

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