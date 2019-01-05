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Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:07
Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor futbolcuları, antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, Ondrej Celustka, William Vainqueur, Nazım Sangare, Aly Cissokho, Souleymane Doukara, Jean Armel Drole ve Serdar Özkan'dan oluşan yedi futbolcu yer aldı.

Hafif sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda bulunmayan Serdar Özkan, ısınma hareketlerinden sonra koşuyla çalışmasını tamamladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:07
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