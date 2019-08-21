Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Kırmızı-beyazlı ekip, sabahki çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi



ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk mesaisinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda çalıştı. Takımdan, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Harun Alpsoy, Harun Kavaklıdere, Cenk Şen, Halil İbrahim Sevinç, Bünyamin Balcı, Erman Herman Vardar, Aatıf Chahechouhe, Chico Grando, Alfredo Fredy, Aly Cissokho ve kaleci Ferhat Kaplan, kuvvet çalışmaları yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki çalışma bir saat sürdü. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada gerçekleştirecek.

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