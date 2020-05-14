  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:47:52 -
Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı