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Spor

Antalyaspor ve Alanyaspor, aynı uçakla İstanbul'a hareket etti

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:17:57 -
Antalyaspor ve Alanyaspor, aynı uçakla İstanbul'a hareket etti

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları maçlar için özel uçakla İstanbul'a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 18 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak Alanyaspor ve Antalyaspor'un kafileleri, Süper Lig mücadeleleri için aynı uçakla İstanbul deplasmanına hareket etti.

Takım yöneticileri, futbolcular ve teknik ekip, uçakta yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeye kurallarına dikkat ederek yolculuk yapıyor.

Alanyaspor, ligde Medipol Başakşehir ile yarın saat 18.30'da, Antalyaspor da Beşiktaş ile saat 21.00'de karşılaşacak.

Karşılaşmaların ardından her iki takımın Antalya'ya aynı uçakla dönecekleri öğrenildi.


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